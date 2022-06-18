انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال أمام كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705241/موعد-مباراة-أرسنال-أمام--كريستال-بالاس-فى-الدوري-الإنجليزي

يلتقي فريق أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 5/9 الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واختتم ارسنال موسمه الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز بحصد المركز الخامس ب69 نقطة، ليتأهل الفريق للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

نتيجة أرسنال ضد ليفربول

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.