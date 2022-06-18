انت الان تتابع تفاصيل خبر بحضور الوزير.. صحة البرلمان تبحث غدا منظومة الرعاية الصحية بسوهاج حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705240/بحضور-الوزير-صحة-البرلمان-تبحث-غدا--منظومة-الرعاية-الصحية-بسوهاج

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور حاتم أشرف، اجتماعا غدا الأحد، لبحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج ككل لتقييم الوضع الصحي بها بين الواقع والمأمول، بناءً على ما تقدم به نواب محافظة سوهاج في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، و اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

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موقف تكليف الصيادلة دفعة 2020

كما تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: 1. كريم بدر حلمي.

2. باسم حجازي.

3.محمود مشعل.

4. سارة النحاس.

5. إيرين سعيد.

6. ياسر منير عبدالجواد.

7. حنان محمد عبدالمنعم.

8- إبراهيم عويس.

9. سيد حنفي.

10- نبيل عسكر.

11-أحمد عثمان.

12. محمد إسماعيل.

13. ريهام عبدالنبي.

14-إيهاب منصور.

بشأن تأخير وعدم وضوح موقف تكليف الصيادلة دفعة 2020.

صحة النواب توافق على القرار الجمهوري الخاص بمنحة المساعدة الأمريكية لدعم برنامج تنظيم الأسرة

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وطبقا للتعديل تظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام، وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليه بإتمام إجراءات التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.