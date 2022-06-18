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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705238/بصور-عارية-محمد-رمضان-كنت-سايبكو-تاخدو-نفسكو-كنت-بجيب-حاجة-وجيت

شارك الفنان محمد رمضان الجمهور بمجموعة صور له أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية في إحدى الدول العربية، موجها رسالة غامضة إلى جمهوره ومتابعيه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنان محمد رمضان

وعلق محمد رمضان على مجموعة الصور التي شاركها مع الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “كنت سايبكو تاخدو نفسكو.. كنت بجيب حاجة وجيت ها”.

محمد رمضان يعيش حالة من الإذهار الفني

من ناحية أخرى، يعيش الفنان محمد رمضان خلال الفترة الحالية حالة من الإذدهار الفني، اذ طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “بلالين” كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، كما يتسعد لفيلم “نمبر وان”تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر.

هذا وأعلن مؤخرا استعداه لطرح أغنية جديدة تنطيط في الفترة القليلة المقبلة، اذ قرر أن يجعلها مفاجأة للجمهور فلم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بها حتى الأن.

كلمات أغنية بلالين

كما طرح أغنيته الشهيرة بلالين التي أتت كلماتها على النحو الأتي: دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

بلالين انتوا بلالين بلالين منفوخين انتوا بلالين بلالين في الهوا انتو بلالين بلالين طايرين انتوا بلالين بلالين بوم بوم عليكوا بوم بوم حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم لما يجى المد يجي بعده اسمي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي ملايين انا ملايين ملايين جمهوري انا ملايين ملايين.