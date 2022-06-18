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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705225/زراعة-النواب-تناقش-طلب-النائبة-سناء-برغش-بشأن-تراكم-المخلفات-البيئية-بجسر-الخندق-بالبحيرةغدا

تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن تراكم الملوثات والمخلفات البيئية على جسر ترعة الخندق في الجزء الواقع أسفل كوبرى دسوق العلوى بقرية زغلول بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

دوت الخليج

«زراعة النواب» تناقش طلب النائبة سناء برغش بشأن تراكم المخلفات البيئية بجسر الخندق بالبحيرة..غدًا

كما تنافش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: جابر أبو خليل، ايمن فؤاد، بشأن فرض غرامات مغالى فيها على المنتفعين، بفتحات الري ببعض قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان رغم استخدامها لري الأراضي منذ عشرات السنين.

وتناقش اللجنة ايضا طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن معاناة الأهالي بقري الشيخ تمي وتوابعها، بنى حسن الشروق وتوابعها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من تهالك مشروع ري الشرق مما أضر بأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تآكل الجرف الخاص بالجزء المار من البحر اليوسفي بقرية بنى غنى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وتستكمال اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيته لوزارة الموارد المائية والري، مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم.