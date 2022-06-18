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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705232/المصريين-الأحرار-يشارك-ندوة-الهوية-المصرية--بجمعية-المحافظة-على-التراث

دوت الخليج

حيث شارك من الحزب مساعدى رئيس لجنة خدمة المواطنين كمال عجيب عضو الهيئة العليا، واللواء احسان عبد القدوس، حضور فاعليات الندوة، بحضور عددا من المثقفين، وتحديث ممثلو الحزب أن أول رئيس حزب سياسى يتناول ضرورة الاهتمام بالهوية المصرية والحفاظ علي التراث العتيق كان الدكتور عصام خليل.

"المصريين الأحرار" يشارك ندوة" الهوية المصرية"

وأشار كمال عجيب إلي أن المصريين الأحرار يساند الدولة بالفكر الراقى والحلول فى الفتره الذى تعانى به البلاد من صعوبة الحياه الاقتصاديه وليس من خلال الخلط بين دور الجمعيات الاهلية والعمل الحزبي.

وتحدث اللواء إحسان عبد القدوس مساعد رئيس لجنة خدمة المواطنين، عن دور المصريين الأحرار في حل مشاكل المواطنين ومنها تكافل وكرامه ، العلاج على نفقة الدولة، التوظيف، وهناك الكثير من تدعيم وخصومات كبيره من الكثير من المعامل الخاصه بالتحاليل والاشاعات وكثير من الأطباء فى كافة التخصصات وبعض المستشفيات للمساعده في علاج المواطنين والأعضاء .

وتناولت الندوة أهمية تعديل أسماء الشوارع والميادين منها طومان باى وسليم الاول واستبدالها باسماء وطنية ترمز للهوية المصرية او الشخصيات الوطنية، وتطرقت الندوة للحديث عن الثقافات المعيبه والافكار المتطرفه الهدامه التى يجب مواجهتها بالفكر والتوعية.