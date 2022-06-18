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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705231/عبدالناصر-زيدان-يهاجم-خالد-الغندور-وحياة-أمي-ما-هسيبك

نشر عبد الناصر زيدان الإعلامي الرياضي، فيديو يتحدث فيه عن انطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، وذلك بعدما تم افتتاحها بشكلها الجديد مساء أمس الجمعة، وظهر رئيس الزمالك مع عدد من الإعلاميين المقرر أن يظهروا على القناة في شكلها الجديد.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وهاجم زيدان، الإعلامي الحالي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور، في فيديو نشره عبر صفحته على الفيس بوك، حيث قال له: “ أنا كسبت قضيتي مع خالد الغندور، لكن والله العظيم هعمل فيه نفس اللي عمله لبلب في فيلم ال 7 أقلام، وخلي بالك ده أول قلم من الـ 7 أقلام”.

وأضاف: خلوا بالكم لأن فيه حاجة جميلة أوي هتحصل، وفيه مجموعة من قضايا السب والقذف رافعهم على خالد الغندور، وياعيني بيعيط وبيجيب دم من كل مكان بعد ما خسر قضية التعويض”.

واستكمل: “ قال إيه كسب نص مليون جنيه بالأونطة وجاي يتلزق فيا عشان عايز النص مليوم يكونوا 10 مليون، أصل تكية أم عباس هيا عشان تاخد مبلغ زي ده”.

وأتم: “ المهم هو خسر القضية والتعويض كمان، بس أنا مش هسيبك يا خالد يا غندور وكله بالقانون”.

تفاصيل أزمة خالد الغندور وعبد الناصر زيدان

وكان قد تم تغريم الإعلامي عبد الناصر زيدان، نصف مليون جنيه بسبب نشره فيديو جرافيك، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مرفق به فيديو غنائي بعنوان ( بلية الدلدول) ويحتوي الفديو على صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور، وهذا مع دفع الأخير لتقديم بلاغ ضده .