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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705228/رئيس-طاقة-البرلمان-سعي-مصر-لأن-تكون-الوجهة-الأولى-للاستثمار-في-أفريقيا-خطوة-للمستقبل

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قيام الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات والتشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار، وإتاحة تسهيلات عدة، والعمل على إصدار وثيقة ملكية الدولة، يؤكد على أنها جادة تمامًا في جذب كافة الاستثمارات العربية والعالمية.

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الوجهة الأولى للاستثمار في أفريقيا

ونوه صالح، في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي في كلمته بمنتدى سان بطرسبرج، إننا نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا، وتطبيق خطة استراتيجية بعيدة المدى، قائلا إن ما تحدث به الرئيس بمثابة وثيقة جديدة للاستثمار في مصر.

وأوضح رئيس طاقة البرلمان، أن مصر كانت ولا تزال قبلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، يساعدها في ذلك البيئة التشريعية الممتازة الداعمة للاستثمار، والبنية التحتية وفرص الاستثمار الواعدة بمصر سواء مشاريع عملاقة و ضخمة زراعيًا وصناعيًا، وفي المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، ومشاريع الطاقة والكهرباء.

الاقتصاد المصري

واختتم النائب حسام عوض الله، بالتأكيد على أن ما تحقق في الاقتصاد المصري من قفزات طوال السنوات الماضية، ووصول نسبة النمو حتى في عز جائحة كورونا لـ9%، يؤكد حدوث نهضة اقتصادية ضخمة في مصر والفضل للرئيس السيسي.