”التمريض” تحذر من الالتحاق بأكاديميات خاصة غير المعتمدة: لن نقيدهم بالنقابة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 05:22 مساءً - حذرت النقابة العامة للتمريض، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه ورد للنقابة العديد من الشكاوى نتيجة لتعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات التمريض الخاصة الوهمية بعد حصولهم على شهادات وغير معتمدة وغير موثقة، لافته إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.

وطالبت نقيب التمريض الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة، كما طالبت أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى.

وحذرت الدكتورة كوثر محمود، مديري المستشفيات الخاصة من الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل داخل المستشفيات تحت مسمي تمريض خاص والاستعانة بالتمريض المؤهل علميًا وعمليًا لعدم الوقوع تحت طائله القانون، لافته إلى أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالًا لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونيًا، لافته إلى أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة.

وبدوه قال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، أن من ضمن شروط القيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن تكون شهادة التخرج معتمدة سواء كانت تلك المعاهد أو المدارس نظام ٥ سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، وذلك بشرط اعتمادها من ادارة التعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كان المعاهد تابعة لها.

وأشار إلى أن الاكاديمية أو المعهد يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذى يضع شروط محددة للموافقة واعتماد تلك المنشأت من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافى والإطار الهندسى، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات.