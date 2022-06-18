«تعليم الدقهلية» تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - صرح على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، والتى من المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل، وتنتهى فى 21 يوليو.





وبلغ إجمالى عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات 49 ألفا و682 طالبا وطالبة بمدارس المحافظة، منهم 27 ألفا و252 طالبا وطالبة بالقسم العلمى علوم، و6630 طالبا وطالبة بالقسم علمى رياضة، و14 ألفا و381 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و419 طالبا وطالبة دبلومة، ويؤدون الامتحان أمام 149 لجنة داخل 17 إدارة تعليمية.

وأوضح عبدالرؤوف، انتهاء الاستعدادات داخل لجان الامتحان، وجاهزية 149 لجنة منتشرة بمدن وقرى المحافظة، والتأكد من أعمال التعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات والإضاءة الجيدة ومتطلبات السلامة المهنية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز 37 استراحة خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والتشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة، ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

كما أكد وكيل الوزارة، أنه تم التوجيه بتذليل أى معوقات تعترض سيير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب، والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتكثيف أعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحانات، وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لتذليل أى عقبات وحل المشكلات فور حدوثها، بالإضافة إلى عقد برتوكول تعاون مع وكيل وزارة الصحة، بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الآمنة بين الطلاب داخل اللجان.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومنع تكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التى بها لجان طوال فترة الامتحانات، وتم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية، لتأمين صناديق وأوراق الامتحانات، وتأمين اللجان الامتحانية خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك لحماية الطلاب، مع عدم السماح لذويهم بالتواجد فى حرم اللجان ومنع التجمعات، فضلا عن منع محاولات الغش من خارج اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه جرى التنسيق مع رئيس لجنة إدارة الثانوية العامة أسامة الوكيل، على توفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للامتحان، وتوفير الكمامات والمطهرات على أبواب اللجان، وذلك ضمانا لسلامة الطلاب.