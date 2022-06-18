انت الان تتابع تفاصيل خبر "مو رمز عالمي".. فيلم وثائقي عن محمد صلاح من اخراج أحمد قدري حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705226/مو-رمز-عالمي-فيلم-وثائقي-عن-محمد-صلاح-من-اخراج-أحمد-قدري

أعرب المخرج الشاب أحمد قدري، عن ساعدته بإخراج أول فيلم عن لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا أنه أصدر بشكل محترف.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أول فيلم عن محمد صلاح

وكتب أحمد قدري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “شرف عظيم ليا ان اكون مخرج لأول فيلم وثائقي للأسطورة المصرية محمد صلاح بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ال FIFA. احب اشكر كل واحد في فريق العمل اللي دعمني في واحد من امتع التجارب ليا واللي اخد تقريبا سنة كاملة عشان الفيلم يظهر بالشكل المحترف ده، وبالاخص بشكر شركة ارقام، الشركة المنفذة للفيلم، الحمد لله دائما و ابدا”.

نجوم الفن وتصريحاتهم عن تقديم فيلم عن محمد صلاح

وكان قد رفض عدد من نجوم الفن تقديم أعمال فنية عن مسيرة لاعب ليفربول الشهير محمد صلاح من بينهم الفنان محمد صبحي الذي قال: “أنا ضد تقديم عمل فني عن محمد صلاح وعن الفنانين والمشاهير خاصة قبل مرور 100 سنة عليهم، محمد صلاح ربنا كرمه وقدر يصل للآخر، وهذا لا يعني أنه فشل في تحقيق نفسه في مصر، وهجوم البعض عليه عدم وعي”.

أما عن ميدو عادل فقال : "محمد صلاح مينفعش نجسده في عمل فني دلوقتي، ليا الشرف أني أجسد شخصية محمد صلاح في عمل فني”.

محمد صلاح

جدير بالذكر أن محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري، يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب مصر، بدأ صلاح مسيرته الكروية في أندية اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ في نادي المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته الإبداعية. خاض محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010 وكان في الثامنة عشر من عمره أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل 1–1 وشارك صلاح كبديل في هذا اللقاء، وأصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه في 25 ديسمبر 2010 أمام النادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل 1–1. ساهمت قدراته ومهاراته العالية وسرعته الفائقة بجعله محل اهتمام وسائل الإعلام، ومن هنا بدأ ذياع صيته.