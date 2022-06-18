انت الان تتابع تفاصيل خبر بيهزر مع أصحابه.. الداخلية تكشف حقيقة انتحار شخص من أعلى كوبري حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705224/بيهزر-مع-أصحابه-الداخلية-تكشف-حقيقة-انتحار-شخص-من-أعلى-كوبري

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى أحد الكبارى بالمجرى المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بدعوى الإنتحار بسبب حرمانه من رؤية أولاده.

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بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات وقيام الشخص المشار إليه بإفتعال الواقعة والإدعاء بالإنتحار بالإشتراك مع (7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات") أمكن ضبطهم وبمواجهة المذكور قرر بإنفصاله عن زوجته منذ عدة أشهر وعدم تمكنه من رؤية أطفاله ، فإختمرت فى ذهنه فكرة إدعاء الإنتحار على النحو المشار إليه للضغط على زوجته ودفعها للتراجع عن موقفها ، فقام بالإتفاق مع أحد المتهمين لتصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الكوبرى على أن يقوم (3) من المتهمين "لأحدهم مراكب أسفل الكوبرى" بإنتظاره أسفل الكوبرى لإنتشاله من المياه "نظير مبلغ مالى" ، والإتفاق مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ، وضُبط بحوزتها الهاتف المستخدم فى التصوير .

كما قام بالإتفاق مع والدته على إرتكابه الواقعة وإعطائها بعض الأوراق كوصية له والتى قامت بدورها بإخطار أشقائه بالعثور على تلك الأوراق أمام المنزل لإيهامهم بإقدامه على الإنتحار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تكشف حقيقة هروب مستريح ب 28 مليون جنية

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول خبراً على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "هروب مستريح جديد بعد جمعه 28 مليون جنيه بالشواشنة بالفيوم).

بالفحص تبين أن المعنى بالخبر (صاحب مكتب توريدات عموميه) "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى (3) قضايا "تبديد إيصال أمانة" بإجمالى مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه ، ولم يحرر ثمة محاضر ضده بتلقيه أموال بقصد توظيفها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.