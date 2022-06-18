رئيس مجلس النواب يشيد بـ«المصري الديمقراطي الاجتماعي»: «حزب محترم وقوي جدا».. ومنصور يشكره: شهادة محترمة

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705223/رئيس-مجلس-النواب-يشيد-بـالمصري-الديمقراطي-الاجتماعي-حزب-محترم-وقوي-جدا-ومنصور-يشكره-شهادة-محترمة

توجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لوصفه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأنه "حزب محترم جدا وقوي جدا".

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وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إلى أن رئيس المجلس يعطى فرصة جيدة للمعارضة لابداء الرأى.

النائب إيهاب منصور: المستشار حنفي جبالي يعطى فرصة جيدة للمعارضة لإبداء الرأي وفي مقدمتها حزبنا

جاء ذلك بعد أن قال المستشار حنفي جبالي، في حوار له مع قناة اكسترا نيوز : "لدينا أحزاب تمثل يسار الوسط أو يمين الوسط، مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب محترم جدا وقوى جدا".

ووجه النائب إيهاب منصور الشكر لرئيس مجلس النواب على ما وصفه بـ"شهادته المحترمة فى حق الحزب والهيئة البرلمانية للحزب، مؤكدا أن ذلك يأتي تعبيرا عن انحياز الحزب لقضايا الناس والوطن، في مواقفه ورقابته على الحكومة وما يقترحه وينحاز له من تشريعات.

وقال النائب إيهاب منصور، في المقابل: إن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، يعطى فرصة جيدة للمعارضة لإبداء الرأي، وفى مقدمتها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي