انت الان تتابع تفاصيل خبر الزيارة الأولى منذ الغزو الروسي.. «زيلينسكي» يزور ميكولايف بجنوب أوكرانيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705221/الزيارة-الأولى-منذ-الغزو-الروسي-زيلينسكي-يزور-ميكولايف-بجنوب-أوكرانيا

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأول زيارة لمدينة ميكولايف التي تقع في جنوب أوكرانيا، منذ بدأ العملية العسكرية الروسية.

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وخلال قطع الفيديو الذي تم تداوله، يظهر الرئيس الأوكراني وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا، ويعقد اجتماعات مع عدد من مسؤوليين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية، والتي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إلا أنها قريبة من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية.

كما يظهر فى الفيديو الحاكم المحلي فيتالي كيم يطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بمبنى سكني، وأظهرت الصور فجوة واسعة فى المبنى يمكن من خلالها مشاهدة الشقق من الداخل.

خيرسون هدف استراتيجي لروسيا

ولا تزال مدينة خيرسون هدفا لروسيا لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا وهو أكبر ميناء بأوكرانيا.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، في بيان لها أن الرئيس زيلينسكي ناقش مع المسؤولين المحلين حالة الأقتصاد وإستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة .

وتستمر القوات الروسية فى استهداف البني التحتية والعسكرية الأوكرانية فى أطار عميلتها العسكرية التي تهدف إلى تحرير إقليم دونباس من القوميين الأوكرانيين والتي تصفهم روسيا بأنهم نازيين بالإضافة وقف توسع حلف الناتو على الحدود الروسية والتي تصفها الإدارة الروسية بأنه يهدد الأمن الروسي، وفي مقابل ذلك يستمرالنظام الأوكراني فى حشد الدول الأوروبية ومناشدتها من أجل الحصول على الدعم العسكري لصد القوات الروسية.