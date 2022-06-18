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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705220/مسئول-بـ-وداي-دجلة-يتحدث-عن-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك--ويتوقع-فوز-الأحمر--خاص

توقع المدير الإداري بنادي وادي دجلة أيمن كوارشي، نتيجة مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غد الأحد، وأيضاً توقع التشكيل لذي سيبدأ به كلا المدريبن لقاء الغد المرتقب من جانب جماهير الكرة المصرية.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وتوقع المدير الإداري بنادي وادي دجلة، نتيجة مباراة الغد، لموقع دوت الخليج، وقال: “اتوقع فوز الأهلي بمباراة الغد أمام نادي الزمالك، فالفريق الأحمر لا يتأثر أبداً بأى أحداث مهما كانت سواء رحيل لاعب أو مدرب، ويبقي الأهل كما هو لا يتغير ولا يتأثر”.

وعن توقعه للتشكيل الذي سيبدأ به سامي قمصان مباراة الغد أمام الفارس الأبيض، ذكر التالي:

في حراسة المرمى:محمد الشناوى.

في الدافاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، علي معلول ومحمد هانى .

في الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف

أما عن تشكيل الزمالك، فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى، حازم إمام.

في الوسط: إمام عاشور، محمد روقا أوباما .

في الهجوم: أشرف بن شرقي ، أحمد سيد زيزو زيزو وسيف الجزيري.

وكان قد أكد ياسر رضوان، في تصريحاته الخاصة لموقع دوت الخليج، عن تمنياته بأن يخرج لقاء القمة غداً بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية ، وأن يستمتع بأدائهما في الملعب.

وقال نجم الأهلي السابق: “ إن شاء الله تكون مبارة كرة قدم تليق باسم الناديين وتليق باسم الكرة المصرية ونستمتع بمشاهدة جميلة ويكون اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية لأن في الأول والأخر هذا يعود مردوده علي منتخب مصر ومافيش حد في مصر عايز منتخب بلده يظهر بالشكل اللي احنا شوفنه مؤخرا”.

وأضاف: “ بالنسبة لموضوع عدم الاستقرار ممكن يؤثر علي الفريق أم لا، هذا يُقال في حالة عدم الاستقرار في مجلس الادارة وبالتالي ينعكس علي اللاعبين وهنا يوجد مشكلة، لكن تغير مدرب بأخر ده مش عدم استقرار لأن ده وارد في أي فريق يغير المدرب في وسط الموسم سواء بسبب سوء النتائج او انتهاء تعاقد أو مثل ما حدث مؤخراً، ولكن الفريق لعب مبارة في الكأس ومبارة في الدوري وظهر بمستوي رائع، وأكثر الاحيان عند تبديل مدرب بمدرب آخر هذا يكون له مردود إيجابي عند اللاعبين”.

واستكمل: “إن شاء الله أتمنى الفوز للنادي الأهلي لكن الأهم هو أن تكون مبارة جميلة من كل النواحي “.

وتوقع نجم الأهلي السابق، تشكيل الفريقين في لقاء الغد، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: ياسرإبراهيم، ورامي او أيمن أشرف ومعلول وهاني.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج حمدي فتحي.

في الهجوم: محمد شريف عبد القادر وطاهر.

أما بالنسبة لتشكيل الزمالك، فجاء توقعه له على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: محمود حمدي الونش،محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي المثلوثي او حازم إمام.

في الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقة.

في الهجوم: بن شرقي، زيز، الجزيري.