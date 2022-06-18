مرثا محروس لـ دوت الخليج: المواطنة العنوان الأبرز برؤية حزب حماة الوطن للحوار الوطنى مع مسار العائلة

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705218/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-المواطنة-العنوان-الأبرز-برؤية--حزب-حماة-الوطن-للحوار-الوطنى--مع-مسار-العائلة

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أن المواطنة ليست مجرد ترسيخ مفهوم بقدر ما تكون جزء رئيسى من إعاشة وحياة المصريين، وليست أيضا جزء من التمييز، خاصة أننا عند التركيز على مسلم أو مسيحى لابد أن نعتبر ذلك تمييز، حتى لو تمييز إيجابى، ولو تحدثنا عن رجل وامرأة يصبح ذلك تمييز حتى ولو تمييز إيجابى.

دوت الخليج

مرثا محروس: المواطنة العنوان الأبرز برؤية حزب حماة الوطن للحوار الوطنى

وأضافت محروس: لو تم التركيز على مواطن عادى ومواطن ذوى احتياجات يكون تمييز حتى لو تمييز إيجابى، ولكن هدفى أن يتساوى الجميع فى الحقوق والحريات دون تمييز أى فصيل عن الأخر حتى ولو كان تمييز إيجابى، ومن أهم الأحلام لدى أن يتم إلغاء كوتة المرأة فى المشهد السياسى، خاصة أن الكوتة ورغم أنها لها تداعيات إيجابية، إلا أننا لابد أن نصل إلى مرحلة الأكفأ هو من يتولى المسئولية أى كان المنصب.

الحوار الوطني

وتابع: دعوة الحوار الوطنى لأى حزب من الأحزاب المصرية هى هدية من ذهب، خاصة أنه على مدار السنوات الماضية كان هناك حالة من العزوف الشبابى عن التواجد فى الأحزاب، بإحساس من جانبهم بأن الأحزاب ما هى إلا إطارات كرتونية وليس لها تأثير على أرض الواقع، ولا يوجد لها فعاليات على الأرض، رغم أن الأحزاب بها الكثير من الكفاءات أصحاب الأفكار والرؤى بتنوع الإيدلوجيات .

و استكملت: لكن فكرة عدم التأثير بتمثل سبب رئيسى فى العزوف عن التواجد فى الأحزاب، وبالتالى دعوة الحوار الوطنى هى دعوة للأحزاب من أجل أن تثبت كفائتها وقدرتها على وجودها الحقيقى وتأثيرها أيضا خاصة أن الدعوة موجة للجميع ومن ثم القدرة على التأثير أصبح مشروع من خلالها بشكل فعال.