انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. عبير صبري تحتفل بحصودها لقب سفيرة المحبة والسلام بتركيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705217/بالفيديو-عبير-صبري-تحتفل-بحصودها-لقب-سفيرة-المحبة-والسلام-بتركيا

احتفلت الفنانة القديرة عبير صبري، بتكريمها في دولة تركيا، فضلا عن حصودها لقب سفيرة المحبة والسلام، فشاركت الجمهور إطلالتها أثناء التكريم وأعربت عن سعادتها بهذا الحفل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حصود عبير صبري على لقب سفيرة المحبة والسلام

وظهرت عبير صبري خلال فيديو شاركته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بفستان أبيض طويل ظهر من خلاله ملامح من أنوثتها الطاغية، ازدهر باللون الزهري من الخلف.

وعلقت عبير صبري على الفيديو، قائلة: “من تكريمي في تركيا