انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر أخبار مصر.. الحكومة تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات.. تشغسل أول قطار خط «القاهرة - مرسى مطروح».. وفتح باب التقديم في مدارس التمريض الفني حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705215/آخر-أخبار-مصر-الحكومة-تنفي-وجود-نقص-في-الأدوية-بالمستشفيات-تشغسل-أول-قطار-خط-القاهرة---مرسى-مطروح-وفتح-باب-التقديم-في-مدارس-التمريض-الفني

ينشر موقع تحيا مصر لقرائه، موجز آخر الأخبار في مصر، اليوم السبت 18 يونيو، والذي شهد عددًا من الأحداث أهمها فتح باب التقديم بمدارس التمريض الفني التابعة للهيئة العامة للمستشفيات، كذلك تشغيل أول قطار متجه لمحافظة مطروح استعدادا لموسم الصيف، بالإضافة لوضع حجر الأساس لمستشفى مركز أورام طنطا بتكلفة مليار و62 مليون جنيه.

آخر أخبار مصر اليوم السبت 18 يونيو

جاء من ضمن أهم الأخبار في مصر اليوم السبت، فتح باب التقديم بمدارس التمريض الفني التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، حيث أعلنت الهيئة أن الحد الأدنى للمجموع للقبول هو 210 درجة، ويتم التقديم إلكترونيًا ولن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد، كما حددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أماكن مدارس التمريض التابعة لها بالمحافظات وهي: «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الإسماعيلية – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية - سوهاج - قنا».

ويمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل من هــــنـــا.

أخبار مصر اليوم السبت

أعلنت هيئة السكك الحديدة، تشغيل قطارات بخط «القاهرة - مرسى مطروح»، بدءًا من اليوم السبت 18يونيو؛ لتنشيط حركة السياحة الداخلية، نظرًا للإقبال الكبير على مدينة مرسى مطروح بموسم الصيف، حددت هيئة السكك الحديدة قطارات لخط «القاهرة- مرسى مطروح» يتم تشغيلهم يوميًا على مدار موسم الصيف، كالتالي:

- قطار رقم 939 - 940 ثالثة مكيف من القاهرة في تمام الساعة 5.45 صباحًا، يصل محطة محرم بيك في تمام الساعة 8.50 صباحًا، ليصل محطة مرسى مطروح في تمام الساعة 1.30 ظهرًا، ويتم تشغليه بالتركيب التالي: «5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة قوى + 1 عربة وقاية».

- قطار مكيف نوم رقم 773 - 772، يقوم من القاهرة في تمام الساعة 11.35 مساءً، ويصل محطة محرك بك في تمام الساعة 2.40 صباحًا، ويصل مدينة مرسى مطروح في تمام الساعة 6.35 صباحًا، «4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسباني + عربة بوفيه مكيفة إسباني + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني + عربة قوى».

وللاطلاع على باقي التفاصيل من هــــنـــا.

أخبار مصر اليوم

وجاء من ضمن آخر الأخبار في مصر اليوم، قيام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بوضع حجر الأساس لمركز أورام طنطا الجديد، على مساحة 6 آلاف و 400 متر مربع، بتكلفة مليار و62 مليون جنيه، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية، وجه الوزير بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية للمركز والانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وذلك عقب استماعه للوصف الوظيفي للمركز، مؤكداً أن المركز يعد ثروة قومية، حيث من المقرر أن يخدم المركز 15 مليون نسمة، من خلال 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سرير (170 سرير داخلي، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي.

آخر الأخبار اليوم السبت

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة بالمحظورات أثناء امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي جائت كالتالي:

-يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحان حتى لو مغلق

_ يحظر على الطالب اصطحاب التابلت لأن الامتحانات تعقد ورقيًا بنظام البابل شيت

_ يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أقلام بكاميرا

_ يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات

_ يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه

_ يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها

_ يحظر دخول الطلاب للجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامة

_ يحظر على الطالب الكتابة في مجلد المفاهيم ويسلم مع ورقة الأسئلة والإجابة

_ مسموح للطالب الدخول بالقلم الجاف والرصاص ومسطرة وأستيكة.

_ عدم التخلف عن مواعيد الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم التي تنطلق الساعة 9 صباحا.

أخبار مصر الآن

نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات، وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، مُشددةً على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي سواءً بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلاً عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

آخر الأخبار في مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مغادرة أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية استعدادًا لموسم حج 1443هـ 2022م، يوم الجمعة المقبل 24 يونيو، والبالغ عددهم 225 حاجًا بمحافظة الجيزة، موضحة أنه سيتوالى مغادرة باقي أفواج حجاج الجمعيات على عدة مراحل، حتى يصل آخر فوج يوم 2 يوليو، ومن المقرر سفر 1100 حاج للمدينة مباشرة، و1900 حاج لجدة، وفقَا لجدول تفويج السفر في رحلة مدتها 21 يومًا.