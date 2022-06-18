انت الان تتابع تفاصيل خبر ياسر رضوان لـ دوت الخليج: الأهلي لن يتأثر برحيل مدربه.. ويكشف التشكيل المتوقع للقاء القمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705214/ياسر-رضوان--لـ-تحيا-مصر-الأهلي-لن-يتأثر-برحيل-مدربه-ويكشف-التشكيل-المتوقع-للقاء-القمة

تحدث ياسر رضوان لاعب النادي الأهلي السابق، عن مباراة القمة المنتظرة، والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساء الغد على ستاد الأهلي وي السلام.، وعلق على رحيل مدرب المارد الأحمر بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب الفريق وخلفه في القيادة الفنية سامي قمصان، كامدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج

وأكد ياسر رضوان، في تصريحاته الخاصة لموقع دوت الخليج، عن تمنياته بأن يخرج لقاء القمة غداً بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية ، وأن يستمتع بأدائهما في الملعب.

وقال نجم الأهلي السابق: “ إن شاء الله تكون مبارة كرة قدم تليق باسم الناديين وتليق باسم الكرة المصرية ونستمتع بمشاهدة جميلة ويكون اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية لأن في الأول والأخر هذا يعود مردوده علي منتخب مصر ومافيش حد في مصر عايز منتخب بلده يظهر بالشكل اللي احنا شوفنه مؤخرا”.

وأضاف: “ بالنسبة لموضوع عدم الاستقرار ممكن يؤثر علي الفريق أم لا، هذا يُقال في حالة عدم الاستقرار في مجلس الادارة وبالتالي ينعكس علي اللاعبين وهنا يوجد مشكلة، لكن تغير مدرب بأخر ده مش عدم استقرار لأن ده وارد في أي فريق يغير المدرب في وسط الموسم سواء بسبب سوء النتائج او انتهاء تعاقد أو مثل ما حدث مؤخراً، ولكن الفريق لعب مبارة في الكأس ومبارة في الدوري وظهر بمستوي رائع، وأكثر الاحيان عند تبديل مدرب بمدرب آخر هذا يكون له مردود إيجابي عند اللاعبين”.

واستكمل: “إن شاء الله أتمنى الفوز للنادي الأهلي لكن الأهم هو أن تكون مبارة جميلة من كل النواحي “.

وتوقع نجم الأهلي السابق، تشكيل الفريقين في لقاء الغد، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: ياسرإبراهيم، ورامي او أيمن أشرف ومعلول وهاني.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج حمدي فتحي.

في الهجوم: محمد شريف عبد القادر وطاهر.

أما بالنسبة لتشكيل الزمالك، فجاء توقعه له على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: محمود حمدي الونش،محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي المثلوثي او حازم إمام.

في الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقة.

في الهجوم: بن شرقي، زيز، الجزيري.