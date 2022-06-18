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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705213/فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حملي-يتصدر-قائمة-الأعلى-ايردات-منذ-جائحة-كورونا

تصدر فيلم “واحد تاني” للفنان الكبير أحمد حلمي، قائمة اكثر الأفلام المصرية تحقيقا لأعلى الإيرادات في دور العرض المصرية منذ جائحة كورونا التي أوقفت السينمات في مصر والعالم عن العمل لشهور ومواسم عديدة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل نجاح فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي

وحقق فيلم “واحد تاني” ايردات بلغت ٥٩ مليونا و ٨٦٠ ألفا من طرحه في دور العرض ومن المقرر أن ينضم العمل إلى قائمة الأفلام التي كسرت حاجز الـ 60 مليون جنيها عبر التاريخ، وذلك في الساعات القليلة المقبلة، اذ تحتوي تلك القائمة على 5 أفلام مصرية فقط.

واحد تاني يحقق 30 مليون في الأسبوع الأول فقط

وكان حقق الفنان أحمد حلمي في أسبوعه الاول ما يقرب من 30 مليون جنيها في دور العرض المصرية وهو ما يقرب من نصف ايردات الأفلام الكلية التي جاءت على النحو الأتي: “وقفة عيد الفطر حقق مليون جنيه، وفي أولى أيام عيد الفطر جني 5 مليون جنيه، أما في اليوم الثاني حقق 7 مليون جنيه، واليوم الثالث اكتسح إيرادات دور العرض بـ 6 ملايين و 10 ألاف جنيها، وحقق يوم الخميس 5 ملايين جنيها، ويوم الجمعة حقق 4 مليون و20 ألف و 622 جنيه، وجني أمس 2 مليون و19 ألف جنيها”.

تفاصيل فيلم واحد تاني

جدير بالذكر أن فيلم واحد تاني تدور قصته حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

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ويشارك في بطولة الفيلم كلا من عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.