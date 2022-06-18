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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705209/بسبب-القصف-الأوكراني-حصار-77-من-عمال-المناجم-بمنطقة-دونيتسك

أفادت وكالة الإعلام الروسية، بأن 77 من العاملين في منجم للفحم بمنطقة دونيتسك الانفصالية بشرق أوكرانيا، تم حصارهم بعد انقطاع الكهرباء عن المنجم، نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمنطقة.

دوت الخليج

حصار 77 من عمال المناجم

وذكرت الوكالة الروسية، نقلا عن قوات الدفاع بالمنطقة الانفصالية المدعومة من روسيا أنه: «نتيجة القصف من جانب الجيش الأوكراني فأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن منجم "زاسيادكو" في دونيتسك، ولا يزال 77 من عمال المناجم محاصرين تحت الأرض».

إزالة الألغام في أحد الشواطئ بماريوبول

وعلى صعيد آخر، أوضح قائد قاعدة نوفورسيسك البحرية، بأن القوات الروسية قامت بإزالة الألغام من شاطئ في قرية بيسشاني في مدينة ماريوبول قائلًا: «اكتملت عمليات التحكم في الشاطئ الرملي في قرية بيشانكا في مدينة ماريوبول، فيمكن لسكان المدينة القدوم إلى هنا في بحر آزوف».

ومنذ بدأ العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، ركزت القوات الروسية هجومها على إقليم دونباس حيث اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وفى آخر التطورات للعملية العسكرية الروسية أعلنت القوات الروسية بأن نحو 7 آلاف من المرتزقة الأحانب من 64 دولة قد وصلوا إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب وتم القضاء على ألفان من هؤلاء.

وذكر الدفاع الروسي بأن بولندا هي من ضمن الدول الرائدة فى وصول المقاتلين إلى الأراضي الأوكرانية وتليها رومانيا وبريطانيا.

وتستمر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لعدة أشهر وحققت فيها القوات الروسية تقدم ملحوظ وشهدت الحملة الروسية انقسام دولي بين دول مؤيدة لروسيا وأخري معارضة للعملية العسكرية الروسية و اسفرت الحرب الروسية الأوكرانية عن مقتل الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين من المواطنين الأوكرانيين وفرارهم من أوكرانيا جراء النزاع الأوكراني الروسي وشهدت روسيا فى مقابل هذه الحملة العسكرية حرب أقتصادية شنتها الدول الغربية على أقتصادها مستهدفة من خلالها مختلف القطاعات الروسية كالقطاع النفطي والمصرفي والصناعي وغير ذلك من القطاعات وذلك كمحاولة من جانب الدول الأوروبية الضغط على روسيا من أجل وقف القتال وانهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.