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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705208/إنعاش-السياسة-والاقتصاد-وتسريع-قضايا-المحاكم-والانتصار-للفلاح--جلسات-تاريخية-مرتقبة-للبرلمان-غدا

ساعات قليلة فصلت مابين وقائع المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي شهد حضورا برلمانيا مكثفا تقدمه المستشار دكتور حنفي جبالي، ومابين الانخراط في واحدة من أزحم أسابيع الإنعقاد البرلماني، والمرتقب أن يشمل على نقاشات ومحاور وجهود تأتي ضمن أهم نشاطات النواب على مدار كامل دور الانعقاد.

يرصد دوت الخليج أبرز المحطات المرتقبة للأسبوع البرلماني الجديد، والذي ينطلق الأحد مرورا بالإثنين وصولا إلى الثلاثاء، حيث اعتاد المستشار دكتور حنفي جبالي على وتيرة مكثفة من العمل البرلماني الجاد، في حضور أغلبية برلمانية لحزب مستقبل وطن لاتتوقف عن تأدية الأدوار الوطنية، مع باقي الكتل والهيئات البرلمانية الواعدة.

الموازنة العامة الجديدة للبلاد خلال التوقيتات التاريخية

تعيش مصر ودول العالم أجمع تحديات اقتصادية غير مسبوقة انتجها تطور الأحداث على صعيد الصراع الروسي الأوكراني، لذا فإن الموازنة العامة الجديدة للبلاد للعام 2022/2023 تحمل خصوصية بالغة الأهمية، حيث ينخرط النواب في نقاشات حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

استغرقت النقاشات التفصيلية حول الموازنة الجديدة أسابيع من الجهد الاستثنائي داخل اللجان النوعية، والتي ركزت على أهم المحاور التي تتطلبها نهضة البلاد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، انتهت لجان البرلمان إلى ضرورة توفير اعتمادات إضافية تبلغ جملتها 3.5 مليارات جنيه، لصالح الصحة والتعليم والاستثمارات ببعض القطاعات، منها 3 مليارات للصحة والتعليم، حيث انتهى التقرير الصادر من لجنة الخطة والموازنة بضرورة تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه إضافية لموازنة وزارة التربية والتعليم، لصرف حافز لمعلمى وموجهة الصف الخامس الابتدائى، وذلك ضمن برنامج تطوير التعليم.

النواب لم يتركوا قطاعا أو محورا إلا وتطرقوا إلى ضرورة الاعتناء به، وفي هذا السياق شددوا على ضرورة ضمان اعتمادات إضافية بقيمة 2 مليار جنيه لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لصالح شراء الأدوية والمستلزمات للمستشفيات الجامعية، مع تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه اعتمادات إضافية لصرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

الاهتمام الفائق بالفلاح والمزارعين كنهج ثابت للدولة المصرية

لاتتخلى الدولة المصرية عن فلاحين مصر، وتقدر ظروفهم على الدوام وتراعيها، لذا فإن مجلس النواب قد وضع على رأس أولوياته لأسبوع الانعقاد البرلماني، حيث ينظر اعضاء النواب مد مدة وقف ضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020.

وعقب مشاورات برلمانية بدأت الأسبوع قبل الماضي فيما يخص مد مدة الوقف، فجاء في التقرير الذي ينظره النواب غدا، أنه يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

وفي سياق مشابه، لاتتوقف جهود النواب من أجل تسريع وتيرة العمل في ميادين أخرى بمؤسسات الدولة المختلف، حيث من المرتقب أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري،حسم تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لتسريع وتيرة العمل داخل ساحات المحاكم.

الأدوار الرقابية التي يحدث بها النواب التوازن مع الأدوار التشريعية

يجيد أعضاء مجلس النواب إحداث حالة من التوازن في أجندتهم للعمل النيابي، فلايتقصر تركيز النواب على الأدوار التشريعية والتدخلات القانونية فقط، وإنما يكثفون جهودهم أيضا في طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة، والتي تأتي في هيئة 16 طلب مناقشة عامة تقدم بها عدد من النواب سيحدد موعدًا لمناقشتها؛ وتتضمن طلبات مناقشة عامة بشأن ضبط سوق أسعار السيارات، والحد من الدروس الخصوصية، بخلاف الحد من عمالة الأطفال في مصر ووقف استيراد قطع غيار السيارات.

ويحقق النواب حالة التنوع في الطرح الرقابي، حيث يسألون الحكومة عن سياستها بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية، وسياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.