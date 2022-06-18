انت الان تتابع خبر مدارس مبارك كول بعد الإعدادية .. إليكم تفاصيل نظام الدراسة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، خلال الدقائق الماضية على محرك البحث جوجل، عن تفاصيل نظام الدراسة في مدارس مبارك كول بعد الإعدادية، والتي تكون بديل عن الثانوية العامة.

وكشف مدير التعليم المزدوج بالقاهرة، الدكتور خالد عباس، بإن مدارس مبارك كول بعد الإعدادية تعود إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع ألمانيا قبل سنوات، وتسمي حاليا مدارس التعليم المزدوج.

تفاصيل نظام الدراسة في مدارس مبارك كول بعد الإعدادية:

حيث تقوم تلك المدارس بتدريب الطالب في مصنع قائم على المدرسة، بجانب دراسته النظرية، وهو نفس النظام المتبع في ألمانيا، حيث تكون الدراسة النظرية في يومين، وأربعة أيام تدريب عملي في المصنع.

وأوضح الدكتور خالد عباس، بأن مدارس مبارك كول بعد الإعدادية، تؤهل الطالب لسوق العمل وفرصة حصوله على وظيفة، والتي تكون مضمونة بنسبة 100%، وتقبل المدارس الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الحكومية والخاصة