القبض علي سائق تاكسي صدم مواطنا بعد خلاف على الأجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "تاكسى" بالإصطدام بأحد المواطنين عقب نزوله من السيارة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة القسم، وعقب وصوله حدث خلاف بينه وبين قائد السيارة على قيمة الأجرة، فقام الأخير بالإصطدام به، عمداً مما أسفر عن إصابته بسحجات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة ومالكها، وبسؤاله قرر أن السيارة كانت بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة السويس ويعمل عليها كسائق، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.