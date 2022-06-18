قبل المباراة ب 24 ساعة .. طاقم الحكام الإسبانى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يعاين استاد السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:26 مساءً - قام طاقم الحكام الإسبانى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا، بمعاينة استاد السلام الذى يستضيف اللقاء، كما أدى مرانا اليوم.

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قد أعلنت تعيين الإسباني خوسيه لويس مونييرا حكماً لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مؤجلات المسابقة باستاد الأهلي والسلام.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بعد خوض 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى أقيمت فى الدور الأول من الدوري، انتهت لصالح الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وبالنظر إلى السيرة التحكمية للحكم خوسية مونييرا، يتضح أنه من مواليد 19 مايو 1983 (39 عاما)، وحصل على الشارة الدولية فى 2019.

وأدار الحكم الإسباني 252 مباراة بمختلف المسابقات، وفى مسيرته أشهر 1190 بطاقة صفراء، و43 حمراء بالصفراء الثانية، كما أشهر 47 بطاقة حمراء "طرد مباشر".

ويهوى الحكم الإسباني ركلات الجزاء حيث احتسب 72 ركلة جزاء، ومن أهم المباريات وأشهرها فى مسيرته مباراة ريال مدريد وبرشلونة (3 – 2) فى نصف نهائي السوبر الإسباني بالسعودية.

كما أدار الحكم الإسباني هذا الموسم 20 مباراة فى الليجا، وأشهر 82 بطاقة صفراء و4 حمراء و8 ركلات جزاء.