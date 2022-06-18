اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي المنصورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي المنصورة وأسيوط، اليوم السبت الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٢.

وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (المنيا ومدينة السادات والمنوفية والأقصر) تباعًا وفقًا للجدول الزمني الخاص بذلك.

الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٢، بمقابلة السادة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق.