وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يضع حجر الأساس لمستشفى مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية لمركز أورام طنطا والانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة

الدكتور خالد عبدالغفار: مركز أورام طنطا يخدم 15 مليون نسمة في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام

الدكتور خالد عبدالغفار: مركز أورام طنطا يعد ثروة قومية لخدمة المرضى

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بوضع حجر الأساس لمركز أورام طنطا الجديد، على مساحة 6 آلاف و 400 متر مربع، بتكلفة مليار و62 مليون جنيه، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية.

جاء ذلك ضمن جولة الوزير، بمحافظة الغربية، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية، ومتابعة سير العمل بها ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة، والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجه الوزير بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية للمركز والانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وذلك عقب استماعه للوصف الوظيفي للمركز، مؤكداً أن المركز يعد ثروة قومية، حيث من المقرر أن يخدم المركز 15 مليون نسمة، من خلال 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سرير (170 سرير داخلي، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المركز سيضم 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، فضلاً عن قسم متكامل للأشعة يضم ( 2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، موضحاً أن المركز يضم قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي، 6 أسرة)، فضلاً عن قسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR).

ولفت «عبدالغفار» إلى تطوير ورفع كفاءة مركز أورام طنطا القديم، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 137 سرير (115 سرير داخلي، 22 سرير رعاية مركزة)، فضلاً عن (33 كرسي كيماوي، 5 غرف عمليات، 12 عيادة خارجية)، حيث تم تطوير قسم الرعاية المركزة بنسبة إنجاز 90%، وتطوير قسم الباثولوجي والكلينيكال باثولوجي بنسبة انجاز 100%، وتطوير الصيدلة الإكلينيكية بنسبة إنجاز 80%.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز المتخصصة، والدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية.