افتتاح أول ملتقى توظيف لـ ”قادرون باختلاف” يوفر 400 فرصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - سعفان : الدولة المصرية تقدم كافة الدعم لـ "قادرون باختلاف " لتوفير حياة كريمة لهم

أُفتتح اليوم أول ملتقى توظيف لـ "القادرون بإختلاف" تحت عنوان "خطوة" ، تحت رعاية وزارتي القوى العاملة ، والتضامن الاجتماعي ، بالتعاون مع مؤسسة "حلم" ، وذلك بمحافظة القاهرة في المبنى اليوناني (الجريك كامبس ) بوسط البلد ، وبدعم منGoogle.org .

وأعرب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن سعادته لمشاركة الوزارة في هذا الملتقى لدعم ابنائنا وبناتنا من قادرون باختلاف ،مؤكداً ان الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تبذل جهداً كبيراً فى مجال رعاية وحماية وتأهيل وتشغيل ( قادرون باختلاف ) وتعزيز وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم تحت رعاية القيادة السياسية الرشيدة للاستفادة من طاقتهم وقدراتهم المختلفة ومشاركتهم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

وأشار " سعفان " في كلمته في افتتاح الملتقى والتي ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتوفير كافة احتياجات ذوي الهمم التى تؤهلهم لممارسة حياتهم بشكل فاعل فى كافة المجالات ،فمنذ اطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عام لـ "قادرون باختلاف" وتضافرت كافه الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير حياة كريمة وتوالت الانجازات باصدار عدة تشريعات اهمها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذيه والقانون رقم 200 لسنة 2020 والخاص بانشاء صندوق " قادرون باختلاف " .

ونوه وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغاً نحو رعاية وحماية كافة ابنائنا من قادرون باختلاف وذلك من خلال قطاعات الوزارة المتعدده فمن خلال قطاع التدريب المهنى الذى يوفر العديد من فرص التدريب للكثير من المهن والحرف التى تتناسب درجة ونوع الاعاقة وكذلك برامج التنمية البشرية والمهارات الحياتيه لزيادة تأهيلهم ودمجهم فى سوق العمل بشكل فعال وايجابى ، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة لديها عدد (54) مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منهم (38) مركز ثابت فى 25 محافظة و(13) وحدة تدريب متنقلة لتسهيل استفادة قادرون باختلاف والوصول لهم فى القرى والنجوع كافة محافظات الجمهورية ويتم التدريب بها على (41) مهنه مختلفة مجاناً ويتم منح الاوائل المتفوقين فى بعض المهن شنطة معدات لمساعدتهم لبداية مشروع صغير او توفير فرصة عمل لهم بعد الانتهاء من التدريب من خلال قطاع التشغيل الذى يعمل على دراسة سوق العمل وتوفير فرص عمل تناسب قادرون باختلاف وتعزز مشاركتهم الحقيقية والبناءة على أرض الواقع هذا ولا تتوانى الوزارة فى متابعتهم وحمايتهم .

كما أشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة " مصر بكم اجمل " عام 2018 والتى تهدف الى تدريب وتأهيل وتشغيل قادرون باختلاف على مستوى الجمهورية والتى أثمرت عن تدريب 1173 شاباً وفتاة على مستوى 10 محافظات وتم توفير عدد 823 فرصة عمل مختلفة للشباب من الجنسين وتم مناقشة 350 فكرة مشروع وتم تنفيذ العديد منها بالفعل وتستهدف المرحلة الحالية باقى محافظات الجمهورية .

وفي ختام كلمته وجه الوزير رسالة خاصة لابنائنا من قادرون باختلاف: " مؤكدا لهم ان تحقيق اي حلم او هدف يبدأ بخطوة ويستمر ويتحقق بالمثابرة والاجتهاد والتحدي لتذليل أي صعوبات وكما توجه برساله لاصحاب الاعمال شركاء التنمية بأهمية تعزيز الاستفادة من كافة طاقات وقدرات هذه الفئة المؤثرة فى المجتمع والعمل على توجيه كفاءاتهم فى مختلف نواحى التنمية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لاستكمال مسيرة التنمية لمصرنا الحبيبة .

من جانبها أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مها الهلالي مستشار الوزيرة لشؤون الاعاقة والتأهيل ، أن وزارة التضامن تهدف لتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع ، وتعمل على ذلك من خلال تعزيز الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لازالة الحواجز أمامهم وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز ، فضلاً عن تنسيق الجهود مع الشركاء من القطاع الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية بالاعاقة .

وأكدت الدكتورة هبه هجرس رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة ،أهمية دور وزارتي القوى العاملة ، والتضامن الاجتماعي لرعاية ودعم ذوي الهمم باعتبارهما المنوطين بتنفيذ القوانين لحماية تلك الفئة ، خاصة استيفاء نسبة الـ 5 % لتعيين تلك الفئة في القطاع الخاص ، مشيرةً إلى أن قانون ذوي الاعاقة يعتبر محفزاً للقطاع الخاص ويعطيهم مزايا لاستكمال نسبة الـ 5 % للمنشآت التي تقوم بتعيين نسبة أكثر من الـ 5% ، داعية كافة الجهات المعنية لتضافر جهودها من أجل رسم بسمة أمل لتلك الفئة .

واستقبل الملتقي أكثر من 1000 باحث عن عمل من ذوي الإعاقة ، حيث يتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال الملتقى تهدف لرفع كفاءة الشركات في التعامل مع الـ "القادرون باختلاف" ، وكيفية دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالطريقة المثلى.

وحضر الملتقى عن وزارة القوى العاملة الدكتورة عطيات أبوزيد مسئول مبادرة مصر بكم أجمل بالوزارة ، ومحمد رمضان مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالجيزة ، هاله حسن مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة .