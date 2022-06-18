مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بباريس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - أعلنت مصر للطيران عن رعايتها لفعاليات رابطة إبداع العالم العربي والمهجر التي تنعقد في باريس في الفترة من 17 حتى 19 يونيو الجاري تحت شعار "شخصيات نسائية مؤثرّة في العالم العربي".

وشارك في الفعاليات عدد من الشخصيات العامة والفنانات من العالم العربي كما يتم تكريم نرمين الدقي مدير مكتب مصر للطيران بباريس خلال الاحتفالية.

وحرصت مصر للطيران، الناقل الرسمي للحدث على توفير كافة الخدمات والتسهيلات للمشاركين في الفعاليات وتقديم عروض خاصة للسفر إلى مقر الفعاليات في باريس.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران برعاية الأحداث ذات الأهمية الاجتماعية والتي تُركز على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في المجتمع.