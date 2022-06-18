وحدة السكر والغدد الصماء” بقسم طب الأطفال جامعة المنيا تختتم فعاليات مؤتمرها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - اختتمت وحدة السكر والغدد الصماء للأطفال، بقسم طب الأطفال بجامعة المنيا، فعاليات مؤتمرها وورشة العمل الأولى بشمال الصعيد لمرضى السكري والغدد الصماء للأطفال، والتي استمرت على مدار يومين من 16 وحتى 17 يونيو، وذلك برعاية د. مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، وإشراف د. حسام شوقي عميد كلية الطب، ود.محمد عبد المعبود، رئيس قسم طب الأطفال، ود. بسمة عبدالمعز، رئيس وحدة السكر والغدد الصماء للأطفال.

شهد المؤتمر حضور نُخبة من الأساتذة الأطباء بجامعات: القاهرة، وعين شمس، وأسيوط والمنيا، ود. ناصر زغلول نقيب الأطباء بالمنيا، وقدم المُشاركون خلال المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التي تناولت أحدث الموضوعات المُتعلقة بمرض السكري لدى الأطفال، وكذلك اضطرابات الغدد الصماء، وكيفية تقديم جودة حياتية مُميزة للأطفال الذين يعانون منها.

وأشار د. محمد عبدالمعبود، إلى أن المؤتمر هَدفَ إلى تسليط الضوء على أهم الاضطرابات بالغدد الصماء للأطفال، وتقديم أحدث الأنظمة العلاجية العالمية لمعالجة سكر الأطفال واضطرابات الغدد الصماء، مؤكدًا أهمية تنظيم هذه المؤتمرات العلمية التي تُحافظ على استمرارية التعليم، وإكساب شباب الأطباء المزيد من المعرفة، حول تخصصاتهم الدقيقة ليعود ذلك بتحقيق أقصى استفاده يمكن أن تضمن سلامة المرضى من الأطفال والحفاظ عليهم.

ومن جانبها أوضحت د. بسمة عبدالمعز، أن وحدة السكر والغدد الصماء بقسم طب الأطفال بالمُستشفيات الجامعية، تسع العديد من الأسرة لأطفال مرضى السكر، كما أنه يلحق بالوحدة عيادة للسكر تستقبل أطفال مرضى السكر بمحافظة المنيا، والمحافظات المُجاورة، هذا فضلًا عن احتواء الوحدة على المركز التثقيفي والتعليمي للأطفال من مرضى السكر، والذي يُقدم خدمات تثقيفية طبية لكل مرضى السكر من الأطفال، مع تعريفهم بكل ما يتعلق بهذا المرض؛ لمنع حدوث أية مضاعفات لهم، وإقامة حفلات ترفيهية لدعم الجانب النفسي لديهم.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم الأساتذة الأطباء المُشاركين بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى تكريم فريق التمريض، والعاملين بوحدة السكر والغدد الصماء للأطفال.