القوي العاملة : تحصيل 293 ألف جنيه مستحقات 13 عاملا مصريا بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان نجح في الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولاراً ، أي ما يعادل 293 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة المستحقات المالية 13 عاملا مصريا، وعودة العمال المفصولين إلي عملهم ، فضلا عن استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ 16 عاملا من أصحاب العمل ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، في تقريره لوزير القوي العاملة : إنه تمت الاستجابة الفورية ، ونجح المكتب في الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا يعملون لدي أربعة من أصحاب الأعمال ، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولاراً، أي ما يعادل 293 ألف جنيه مصري تقريبا فضلا عن التدخل لإعادة 5 عمال إلى العمل بعد الفصل من العمل، بالإضافة إلي استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ 16 عاملا من أصحاب الأعمال.