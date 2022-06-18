انت الان تتابع خبر حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. الإفتاء تكشفها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، تساءل الكثير من الأشخاص، حول حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيضا كشفت دار الإفتاء الإجابة على السؤال والذي يكون على النحو التالي:

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة:

وأوضحت دار الإفتاء المصرية بأن حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وقالت ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة، ويوجد سنن أبي داود وغيره، عن بعض أزواج النبي وقالت كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.

وأضافت انه عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة.

كما انه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائمًا في العشر قط، وقال العلماء بأن هذا الحديث يكشف بأن صيام هذه التسعة ليس كراهة، بل هي مستحبة بشكل كبير وبالأخص يوم عرفة.

فيما أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم، ويكون من خلال الفيديو التالي: