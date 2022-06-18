انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا .. أهالي الصعيد يخلي بالهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، الموافق 19 يونيو 2022، وكشفت بأن ذروة درجات الحرارة، ستصل على بعض محافظات الصعيد وتكون ما بين 41 درجة إلى 42 درجة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا:

حيث تكون الحرارة مرتفعة على كل من قنا وأسوان وإدفو وأبوسمبل والأقصر، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، انه من المتوقع أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

فيما يكون الطقس غدا مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس شديدة الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وشمال الصعيد خلال فترة النهار.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية. بأن الطقس خلال فترة الليل، يشهد أجواء معتدلة، فيما يتضمن الطقس شبورة مائية ونشاط رياح يكون على مدار اليوم، خلال فترة متقطعة، ببعض أنحاء الجمهورية.

وكشفت الهيئة بأن حالة البحر الأبيض المتوسط تكون من معتدلة إلى خفيفة، أما حالة البحر الأحمر فتكون من معتدلة إلى مضطربة.