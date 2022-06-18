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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705211/ناصر-هديه-مروجو-شائعات-اختطاف-الفتيات-بالمواصلات-يستهدفون-زعزعة-استقرار-المجتمع

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن ما تشهده مصر من أمن وآمان في ظل قيادة الرئيس السيسي غير مسبوق، والجميع يشهد به في الداخل والخارج طوال الـ8 سنوات الماضية، مشددا على أن الشائعات الكاذبة ومروجوها، هم الخطر الحقيقي على الدولة المصرية.

دوت الخليج

ناصر هديه: مروجو شائعات اختطاف الفتيات بالمواصلات والمترو يستهدفون هزّ استقرار المجتمع

وأعرب هديه، في تصريحات له اليوم، عن استياؤه للضجة الهائلة على مواقع التواصل الاجتماعي حول شائعة خطف الفتيات بالمواصلات والمترو عن طريق شكة "دبوس مخدر"، قائلا إنها ليست أكثر من كذبة مروعة تقوم على تلفيقات، خصوصا بعدما نفت وزارة الداخلية، هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

ونوه عضو البرلمان، بأن وزارة الداخلية أكدت أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو، ولم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات بشأن وقائع خطف مماثلة.

وتابع النائب ناصر هديه، أن ما يتردد إدعاءات وأكاذيب زائفة ولم تسجل واقعة واحدة تدلل على هذه الأقاويل، مشددا على أن اعداء مصر والوطن، لم يملوا من اختلاق الأكاذيب والمزاعم زورًا وبهتانا ضد الدولة المصرية.

واختتم نائب الصعيد بقوله: "الحل في رأيي، وقفة جادة وتغليظ العقوبات ضد كل هؤلاء لردعهم نهائيًا ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والرخاء".