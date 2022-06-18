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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705210/فيديو-حمادة-هلال-يطرح-كليب-أغنيته-الجديدة-الفرح-مالينا-ويحقق-150-الف-مشاهدة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية الفرح مالينا لـ حمادة هلال

وتعد أغنية “الفرح مالينا” من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وحمادة هلال وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترمحمد جودة، وتحمل الأغنية جو من البهجة والسعادة.

وحققت الأغنية حتى الأن ما يقرب من 150 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وكان قد غنى حمادة هلال الأغنية ضمن أحداث مسلسله الرمضاني المنقضي المداح 2.

أحدث أغنيات حمادة هلال

وسبق وأن طرح حمادة هلال أغنيته “روح الروح”، والتي حققت ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتواصل عد المشاهدات حتى الأن، وتقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا .. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح

حمادة هلال في المداح

هذا وتألق الفنان حمادة هلال بمسلسله الرمضاني “المداح” بجزئيه الإثنين، اذ دار الموسم الثاني والذي حمل اسم "المداح أسطورة الوادي" حول الفكرة التي طرحها الجزء الأول من المسلسل ولكن في مساحة أكبر وأعمق، وفيها يحاول "صابر" العثور على الحقيقة بشأن ما يسمعه ويراه من العالم الآخر، وذلك بعد أن سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، وخاصة الذين تعرضوا لأمور السحر أو يعانون من المس الشيطان، وينطلق مرتحلًا بين البلدان والوديان محاولًا معرفة حقيقة ما يسمع، ومعرفة ما إذا كان ذلك خدعة شيطانية من عالم الجن أم هبة ربانية، وخلال رحلته تتوالى الأحداث يصادف العديد من المفاجآت.

مسلسل المداح بطولة هبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.