خاص دوت الخليج...تعديل طارئ بجدول أعمال جلسات البرلمان بشأن الموازنة 

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705207/خاص-تحيا-مصرتعديل-طارئ-بجدول-أعمال-جلسات-البرلمان-بشأن-الموازنة

قالت مصادر خاصة لـ دوت الخليج، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرر إعادة ترتيب مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال جلسات الأسبوع الجاري أيام ١٩ و٢٠ و٢١ يونيو ٢٠٢٢.

دوت الخليج

تعديل طارئ بجدول أعمال جلسات البرلمان بشأن الموازنة

وأكدت المصادر بأنه سيتم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، يومي الأحد والإثنين ١٩ و٢٠ يونيو.

كما سيتم مناقشة مشروعات القوانين يوم الثلاثاء ٢١ يونيو حيث مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة)، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

وأكدت المصادر على أن جدول الأعمال كان معد مناقشة مشروعات القوانين يوم الأحد، والموازنة يومي الاثنين والثلاثاء. والتعديل الذي شهد تبديل المناقشات.