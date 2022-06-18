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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705205/الزمالك-يخاطب-وزير-الرياضة-لتحقيق-مبدأ-تكافؤ-الفرص-في-لقاء-القمة

خاطب نادي الزمالك وزير الرياضة اشرق صبحي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في لقاء القمة مباراة الأهلي والزمالك ، والتي من المقرر إقامتها غداً الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء البيان كالأتي:

سبق وأن قيمت مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول بلاجماهير وعلي استاد القاهرة، وفوفجئنا أن المباراة التي ستقام يوم غداً الأحد، سوغ تقام بجماهير حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي أربعة الأف، بينما نادي الزمالك بحوالي ألف ونص وهو مايخل بمبدأ تكافو الفرص لأن المباراة الأولي أقيمت بدون جماهير كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل الفريقين هو استاد القاهرة، وهوالملعب الذي اليذي أقيمت عليه اللقاء في الدوري الأول لذلك فإن إقامة المواجهة علي استاد المارد الأحمر إخلال حسيم بمبدأ العدالة وتكافو الفرص.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.