خالد بيومي لـ دوت الخليج: المزاج العام للكرة المصرية سئ وهذا سيؤثر على شكل لقاء القمة

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705202/خالد-بيومي-لـ-تحيا-مصر-المزاج-العام-للكرة-المصرية-سئ-وهذا-سيؤثر-على-شكل-لقاء-القمة

تحدث خالد بيومي المحلل الرياضي، عن لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، والذي سيجمع بينهما في الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غد الأحد على ستاد الأهلي وي السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد المحلل الرياضي، على أن الكرة المصرية تمر بحالة مزرية من الأداء الفني، مشيراً إلى أن هذا الأداء ظهر جلياً في مباريات المنتخب الوطني الأخيرة، والتي على إثره تم إقالة المدير الفني للفراعنة إيهاب جلال، وبدأ اتحاد الكرة البحث عن بديل أجنبي له.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: “ أعتقد ان المباراة توقيتها سيؤثر كثيراً علي المستوي الفني وخاصة أن المزاج العام للكره المصرية سئ جدا وده ناتج من تخبط الاتحاد”.

وأضاف: “نتيجة مباراتي المنتخب أمام إثيوبيا وكوريا سيؤثر كثيراً علي الحالة النفسية والفنية مع التأكيد على أنها المرة الأولى التي سيتلاقى فيها أكبر فريقان في الشرق الأوسط وسط هذا المستوي الردئ”.

وعن التشكيل المتوقع أن يبدأ به الفريقين مباراة الغد، قال بيومي : “ماليش علاقه بالتشكيل لأنها مش بتاعتي دي بتاعة المدير الفني، ومش حابب اتدخل فيه بصراحة”.

وكان قد أكد المحلل الرياضي في تصريحاته، على أنه حتى يتم استعادة هيبة الكرة المصرية، فلابد من وجود أشخاص يملكون بالفعل هيبة الكرة في مصر، وأن يمتلكوا فكر إداري وتخطيط وعلم وإصلاح حتى تتطور الكرة المصرية بشكل يلائم تطور الكرة العالمية”.

واستكمل: "الاختيار لازم يكون مبني علي مصلحة مصر كروياً".

وعن سؤاله عن الأشخاص الذين يإمكانهم أن يعيدوا هيبة الكرة من جديد ويضعوها في نصابها الصحيح، قال: " محمود طاهر أبرز اسم حاليا من وجهة نظري الشخصية، هو رجل تدرج في العمل الإداري نادي واتحاد".