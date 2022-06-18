انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهين عن أبيوسف: "كان بيقولي خاله بالرغم من اني اصغر منه.. وكل أغنية هقدمها هقول كلمتين عنه" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705201/شاهين-عن-أبيوسف-كان-بيقولي-خاله-بالرغم-من-اني-اصغر-منه-وكل-أغنية-هقدمها-هقول-كلمتين-عنه

تحدث مطرب الراب شاهين عن خلافه مع صديقه أبيوسف لأول مرة وذلك خلال برنامج “حوارت مع عباس” المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مؤكدا أنه كان يدعم أبيوسف منذ أن خرج للساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات شاهين عن أبيوسف

وأشار شاهين بأن في بداية أبيوسف كان يدعمه ويشجعه ويسانده ويقف أمام الجمهور ليستمع لتراكاته المختلفة، وعندما يسأله الجمهور عن تراكاته القادمة يخبرهم بأن أبيوسف هو الجيل الجديد.

وأضاف شاهين خلال البرنامج: “: أبيوسف أطلق عليا لقب خاله برغم أني أصغر منه بـ 6 أو 7 سنين، وكل أغنية قدمتها أو هقدمها فيها كلمتين عن أبيوسف، وبالتأكيد الجمهور لم يفهم ذلك، لكن هو يفهم وذلك هذا يهمني”.

أبيوسف

جدير بالذكر أن أبيوسف أهم مغني راب في مصر والوطن العربي، معرفوف بالوطواط أبيوسف نظرًا لشخصياته المتعددة، وهو أحد أوائل محترفي الراب ويتجاوز تاريخه الـ 400 تراك كما حقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، كانت بدايته بإمكانيات بسيطة، ولكن بخلفية ممتازة عن الراب كأحد فروع الهيب هوب، وحمل أبيو هم إتقانه وإجادته، ليمكن القول بأن مجال الراب قبله يختلف عن دخوله للمجال بفنيات كتابة الراب.

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له العديد من الشخصيات المختلفة، وهم: بونوكيو، رعد، عمر حرب، هيثم، مازن، سانتياجو، عزرائيل، هاني وتتميز كل شخصية من هذه الشخصيات بأسلوب مميز في الكتابة، فمثلًا: بونوكيو شخصية كاذبة تلوي عنق الحقيقة، وعزرائيل شخصية كئيبة بشكل كبير، رعد شخصية كرتونية من “كابتن ماجد”، عمر حرب شخصية قوية ينغز منافسيه، هيثم شخصية مهتمة بالموسيقى وكتابة تراكات ساخرة.

شاهين في رمضان 2022

من ناحية أخرى، كان قد شارك مطرب الراب شاهين في سباق الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال غنائه تتر مسلسل مين قال الذي عرض حصريًا عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية غي النصف الأول من شهر رمضان، شارك في بطولة مسلسل مين قال عدد من النجوم بجانب الفنان جمال سليمان مثل الفنانة نادين وديانا هشام وأحمد داش وأميرة أديب وآخرين.