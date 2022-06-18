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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705196/قبل-لقاء-القمة-124-ماذا-قدم-الأهلي-في-الدوري-حتى-الآن

تتجه الأنظار نحو ملعب الأهلي وي السلام، حيث يستضيف القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الثامنة مساء غد الأحد.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز، في ظل عدم الاستقرار الفني الذي يعاني منه الفريق بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تدريب القلعة الحمراء، وتلي سامي قمصان المهمة خلفاً له، ويتوسم الجمهور الأهلاوي خيراً في قمصان، وفي قدرته على تحقيق الفوز في لقاء الغد أمام نادي الزمالك، لضمان استمراريته في اللحاق بقطار الزمالك في الدوري.

ويرصد دوت الخليج مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري حتى الآن وقبل لقاء القمة المرتقب:

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة من إجمالي خوض 17 لقاء.

_ فاز المارد الأحمر في 12 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

_ سجل لاعبو الأهلي 38 هدف حتى الآن، وهو أقوى خط هجوم في البطولة ويليه كلاً من نادي الزمالك وفيوتشر بواقع 34 هدفاً لكل فريق.

_ استقبلت شباك الأهلي حتى الآن 12 هدف، وهو أقوى خط دفاع في البطولة، ويليه بيراميدز الذي استقبل 15 هدف.

_ هداف الأهلي في الدوري هو علي معلول برصيد 6 أهداف، ويليه محمد شريف وبيرسي تاو برصيد 5 أهداف لكل منهما.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل القمة 124

خاض الفريقان من قبل 123 مباراة في بطولة الدوري، كان الفوز حليف النادي الأهلي في 47 مباراة، في حين حقق الفارس الأبيض الفوز في 29 لقاء، وساد التعادل بينهما في 49 مباراة، وسجل مهاجمو المارد الأحمر 157 هدف، في المقابل 108 هدف سجلهم مهاجمو الزمالك.

وبشكل إجمالي جمعت 242 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات سواء ودية كانت أو رسمية، تمكن الأهلي من الفوز في 105 مباراة، في مقابل 58 فوزاً للزمالك، وانتهى 78 مباراة بينهما بالتعادل.

أما عن المواجهات الرسمية التي جمعت بين الفريقين فاعبارة عن 217 مباراة، فاز الأهلي في 98، في المقابل تمكن الفارس الأبيض من الفوز في 50 مواجهة، وتعادلوا سوياً في 74 لقاء.