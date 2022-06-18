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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705192/سمية-الخشاب-تتضامن-مع-قضية-راشفورد-هيخلي-أي-شخص-يفكر-في-اللي-هيكتبه

أعلنت الفنانة سمية الخشاب تتضامنها مع لاعب فريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في قضيته ضد الطالب المصري الذي اتهمه راشفورد بالعنصرية وإهانته عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مارس الماضي، مؤكدة أن كا فعله راشفورد هو الصحيح.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تضامن سمية الخشاب مع راشفرود ضد الطالب المصري

وكتبت سمية الخشاب في تدوينة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي اي شخص علي السوشيال ميديا يفكر مليون مره قبل ما يكتب تعليق مش كويس او يشتم، خلي السوشيال ميديا ترتقي شويه وتبقي طاقه ايجابيه بس”.

قصة راشفورد مع طالب الشرقية

وكان قد أعلن محامي طالب الشرقية بأن لعب مانشستر يونايتد قد قام بمقاضاة طالب مصري من الشرقية يتهمه به بالعنصرية، واستعان بـ 10 محامين في قضية سبه وقذفه عبر السوشيال ميديا، وأكد المحامي أن القضية تم تأجليها ليوم 7 من شهر يوليو المقبل.

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وأشار بأن محامين راشفورد طالبو بشكل مؤقت تعويض قدره 15 ألف جنيه، ولكن من المقرر أن يتغير رقم التعويض في الجلسات المقبلة.

سمية الخشاب في رمضان 2021 بمسلسل موسى مع محمد رمضان

من ناحية اخرى كانت أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بجانب الفنان الكبير محمد رمضان الذي جمعهم قصة حب انتهت بالزواج خلال أحداث العمل، وأثارت مشاهد حفل زفافهما الذي أحياه المطرب احمد سعد جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والهجوم، ودارت أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.