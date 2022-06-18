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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705186/ايران-تخطط-لتنفيذ-هجوم-ضد-إسرائيلين-في-تركيا-نهاية-الأسبوع

.أفادت "قناة 12" الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية بأن إيران تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف اسرائيلية فى نهاية عطلة الأسبوع فى تركيا

دوت الخليج

وذكرت القناة أن هذا الأستنتاج جاء نتيجة تقييم الأوضاع الذي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت مع كبار مسؤولى الأمن.

وقالت القناة بأنه وفق المعلومات المتوفرة لدي رئيس الموساد ديفيد بارنياع وكبار المسؤولين من أجهزة مكافحة الأرهاب والأمن القومي فأفادت المعلومات بأن عملاء إيرانيين تسللوا إلى الأراضي التركية بهدف قتل أو أختطاف مواطنين إسرائيلين.

الأمن الإسرائيلى يصدر تعليمات لمواطنيها فى تركيا

وأضافت بأن مجلس الأمن القومي الأسرائيلى قام بإصدار تعليمات جديدة للسائحين الإسرائيليين، ونصح مجلس الأمن الإسرائيلى بعدم الإفصاح عن تفاصيل الفندق الذي يقيمون فيه وطالبت منهم توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء.

كما نصح مجلس الأمن القومي السياح الإسرائيلين :" بإخفاء أي علامة قد تدل على انهم إسرائيلين مثل الحروف العبرية والرموز الاسرائيلية، بالإضافة إلى تجنب المناطق التي تعرف بجذب تجمعات السياح الإسرائيلين".

وطالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلى من السياح الإسرائيلين بعدم قبول العروض التجارية أو السياحية التي يتلقونها من المرشدين أو الجولات المنظمة.

ويذكر أن خلال الآونة الاخيرة طالبت إسرائيل من جميع مواطنيها مغادرة تركيا بشكل فوري وتأتي الخطوات الإسرائيلية نتيجة تصاعد حدة التوتر بين المعسكر الإسرائيلى والإيراني وكانت أخرها مقتل أحدي القيادت الأيرانية واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بإنها من قامت بتنفيذ عملية الإغتيال.