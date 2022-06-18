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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705200/رئيس-الوزراء-يتفقد-المدينة-التراثية-خلال-جولته-بالعلمين-الجديدة

دوت الخليج

رئيس الوزراء يتفقد المدينة التراثية

ورافق رئيس الوزراء في جولته كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المدينة التراثية تقام على مساحة 260 فدانا

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث أشار إلى أن المدينة تقام على مساحة 260 فدانا وتشتمل على عدد من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة وهي بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، وأوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، إضافة إلى العديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية والإسكان الفاخر؛ موضحا أن نسبة التنفيذ في بعض المباني بلغت 85%.

الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة لتشغيل مجمع السينمات بالمدينة التراثية

وخلال جولته بالمدينة التراثية، تفقد رئيس الوزراء مجمع السينمات، كما تجول في أروقة المسرح الروماني، وقال الوزير: جار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية وتنسيق الموقع العام، حيث سيكون المسرح الروماني ومجمع السينمات والبلازا الرئيسية جاهزة للتسويق، مضيفا أنه جار كذلك الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة لتشغيل مجمع السينمات قريبا.

وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال الفراغات في منطقة البلازا الرئيسية بصورة مُثلى، والتوسع في أماكن الاستراحات، والعمل على استخدام نـظم الإضاءة للمباني القائمة بهذه المنطقة على النحو الأفضل؛ بحيث تظهر صورة جمالية للموقع العام وللمنطقة بصورة خاصة.