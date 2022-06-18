نشاط للرياح وشبورة.. حالة الطقس في مصر غدًا الأحد

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705197/نشاط-للرياح-وشبورة-حالة-الطقس-في-مصر-غدا-الأحد

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وينشر دوت الخليج لزائريه، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد.

حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تكون شبورة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود نشاطًا للرياح مساءً، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، في حين يسود جو غائم جزئيًا ووجود شبورة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الأحد

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، على محافظات مصر:

الكبرى والصغرى

- القاهرة 34 23

- الأسكندرية 29 22

- طنطا 34 23

- دمنهور 32 22

- مرسى مطروح 28 21

- السلوم 30 21

- سيوة 35 20

- بور سعيد 29 23

- الزقازيق 34 23

- الإسماعيلية 35 23

- السويس 34 23

- رفح 29 21

- نوبيع 37 25

- كاترين 33 18

- شرم الشيخ 38 28

- الغردقة 38 27

- الفيوم 35 22

- المنيا 36 23

- أسيوط 36 23

- الأقصر 42 27

- أسوان 42 27

- الوادي الجديد 39 26

- حلايب 34 27

- شلاتين 38 25