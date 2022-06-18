انت الان تتابع تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات ويهني الطلاب الأوائل حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705195/وكيل-الأزهر-يعتمد-نتيجة-الدور-الأول-لشهادات-القراءات-ويهني-الطلاب-الأوائل

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ٤٥,٨٥%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ٩١٤ طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات ٤٧,٥٩%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ١٥٣٨طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات ٥٨,٦٦%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ١٣٩٨ طالبًا وطالبة.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهاني للطلاب الناجحين والحاصلين على المراكز الأول في شهادات القراءات، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات يحظى باهتمام كبير في الأزهر الشريف، حيث يعد علم القراءات من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله -سبحانه وتعالى، وبيانه لوجوه الإعجاز في آياته، بالإضافة إلى أهميته في الحفاظ على الأداء اللفظي لكلمات القرآن الكريم من التحريف.

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الثانوية التابعة لمنطقة القاهرة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات.

دوت الخليج

واطمأن وكيل الأزهر، خلال تفقده لجان شبرا الخيمة بنين وفتيات، وشبرا الخازندار بنين، أثناء أداء امتحان مادة الأحياء للقسم العلمي، على انتظام أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد للدخول وعدم السماح بالدخول بعد هذه الأوقات المحددة.

وحرص وكيل الأزهر على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مؤكدا أن النقاط التي قد تكون صعبة بالنسبة للبعض هي مقصودة لتمييز الطالب المتفوق والمجتهد في المذاكرة، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحان الأحياء للشهادة الثانوية بمحافظة القاهرة

ووجه وكيل الأزهر الشكر لإدارة وعمال لجنة معهد فتيات شبرا الخيمة، وذلك لما لاحظه أثناء مروره من اهتمام بمستوى انضباط اللجان، ونظافة وتهوية الفصول ودورات المياة والممرات الخاصة بالمعهد مقر اللجنة.

وشدد على ضرورة التزام كافة اللجان بتلك الإجراءات وغيرها، بما يضمن أن تسير امتحانات الثانوية الأزهرية وفق الأسس والضوابط المحكمة لضبط سير الامتحانات، مشيرا إلى قيام مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية بتسيير فرق متابعة إلى المناطق الأزهرية المختلفة للتأكد من ضبط الامتحانات، والعمل على توفير المناخ المناسب للطلاب، والحد من أي خروج على الضوابط المقررة.