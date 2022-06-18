محكمة جنح مستأنف شمال سيناء تنظر استئناف رئيس جامعة العريش على حكم حبسه وعزله من منصبه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:29 مساءً - تنظر محكمة جنح مستأنف العريش شمال سيناء، والمنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمرو ناصف طاحون، القضية رقم 405، مقيدة برقم 804 لسنة 2022، الأحد، استئناف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري مدير شئون أعضاء هيئة التدريس، على الحكم الصادر ضدهم بحبسهم 6 أشهر وعزلهم من مناصبهم وغرامة ألفين جنيه، في الدعوى القضائية التي قام بتحريكها الدكتور محمود جمال، بعد حرمانه من التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى دفاع المدعي بالحق المدني الدكتور محمود جمال، ودفاع رئيس جامعة العريش، ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس، بهدف الدفع بطلان إجراءات الدعوة وطلبا براءة المتهمين، ثم قررت المحكمة تأجيل جلسة المحكمة إلى جلسة غدا الأحد.

وتعود القضية إلى حكم من محكمة جنح ثانٍ العريش على رئيس جامعة العريش ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس، بغرامة ألفين جنيه والحبس 6 أشهر مع الإيقاف المؤقت، وذلك على غرار الدعوى القضائية التي قام بتحريكها الدكتور محمود جمال بعد حرمانه من التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.

وكان صاحب الدعوى قد قدم في مسابقة رقم 1 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، حيث صدر القرار رقم 49 بتاريخ 1 / 4 / 2020 بتعيين الطالب معيد في وظيفة تخصص طرق تدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش، وبعد مخاطبة الإدارة العامة للاستطلاع المعلومات بوزارة التعليم العالي جاءت الموافقة بتعيينه إلا أنه حتى الآن لم يتم تعينه، أو يستلم عمله، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس.