محافظ شمال سيناء يقرر صرف إعانة عاجلة لمواطن تعرض منزله لحريق (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:29 مساءً - قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صرف إعانة عاجلة لمواطن تعرض منزله لحريق هائل، وكذا تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة العريش برئاسة على غيط مدير التضامن وعضوية صبرى محمد مدير الاغاثة وإيهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة العريش ، وذلك لدراسة حالة المواطن محمد صبرى عطية والذى لحق بمنزله حريق قضى على المفروشات والأجهزة الكهربائية وسقف المنزل الخشبى.

ووجه المحافظ اللجنة بدراسة الحالة ومعاينتها والعرض عليه لاتخاذ اللازم، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتعويض الأضرار التى لحقت بالمواطن من منقولات ومفروشات وأجهزة كهربائة وغيرها.

وكان منزل المواطن محمد صبري عطية الكائن في حى الصفا بالعريش قد تعرض لحريق، أمس، أدى إلى تلف المنقولات والمفروشات والأجهزة الكهربائية، علاوة على السقف الخشبى وباقى محتويات المنزل.

وكان اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش قد انتقل الى منزل المواطن محل واقعة الحريق للمعاينة ، حيث تم كتابة تقرير مفصل عن كافة الأوضاع وتم عرض الحالة على محافظ شمال سيناء لعمل اللازم نحو المواطن وتلبية احتياجاتهم الضرورية .

وتعرض منزل المواطن إلى حريق أتى على محتويات المنزل وتم انتقال طواقم الجهات المعنية وخاصة مرفق الإسعاف بالعريش وسيارات الدفاع المدني بالمدينة حيث تم إخماد الحريق والسيطرة على النيران لمنع امتدادها للمنازل المجاورة .