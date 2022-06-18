رئيس الوزراء يتفقد مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث أشار إلى أن المدينة تقام على مساحة 260 فدانا وتشتمل على عدد من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة وهى بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، وأوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح رومانى، ومبنى معارض، إضافة إلى العديد من المبانى التجارية والفندقية والاستثمارية والإسكان الفاخر؛ موضحا أن نسبة التنفيذ فى بعض المبانى بلغت 85%.
وخلال جولته بالمدينة التراثية، تفقد رئيس الوزراء مجمع السينمات، كما تجول فى أروقة المسرح الرومانى، وقال الوزير: جار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية وتنسيق الموقع العام، حيث سيكون المسرح الرومانى ومجمع السينمات والبلازا الرئيسية جاهزة للتسويق، مضيفا أنه جار كذلك الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة لتشغيل مجمع السينمات قريبا.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال الفراغات فى منطقة البلازا الرئيسية بصورة مُثلى، والتوسع فى أماكن الاستراحات، والعمل على استخدام نظم الإضاءة للمبانى القائمة بهذه المنطقة على النحو الأفضل؛ بحيث تظهر صورة جمالية للموقع العام وللمنطقة بصورة خاصة.
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