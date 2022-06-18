إنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية بأسوان

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفى، أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى تطوير المنظومة الصحية من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية، بتكلفة إجمالية 11.7 مليار جنيه، وذلك فى إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيان صحفى اليوم السبت، إن المحافظة وقع عليها الاختيار ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرا إلى أنه فى هذا الإطار يتم تنفيذ عدد من الندوات الصحية للمواطنين لشرح المنظومة الجديدة، والتى كان آخرها عقد ندوتين بمركز نصر النوبة للتعريف بالمنظومة بالتعاون مع وحدة تكافئ الفرص بالمحافظة. وأوضح أنه يتم شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، فضلاً عن الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى يتم طرحها من المواطنين أثناء عقد الندوات.

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