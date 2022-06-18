مبيعات صكوك الأضاحى تحقق 40 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة فى المقدمة، وبلغت 2750 صك أضاحى الأوقاف بقيمة 6.050000 جنيه. جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.

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