لأول مرة.. تعاون مصرى إماراتى لإعادة توطين طيور الحبارى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة البيئة فى بيان اليوم، السبت، أن ذلك يأتى فى إطار اتفاقية التعاون بين وزارة البيئة والصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات لتنفيذ الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى أنواع رئيسية أخرى فى مصر، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة الدكتور على أبو سنة، وأعضاء الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اليوم علامة فارقة فى التعاون المصرى الإمارتى فى حماية التنوع البيولوجى حيث يتم عملية إطلاق وإعادة توطين عدد 2000 طائر من نوع "الحبارى الإفريقية" كأحد الأساليب العلمية لحمايته من الانقراض، مضيفة أن طائر الحبارى الإفريقى هو من النوع الذى يتواجد وينتشر بدول شمال إفريقيا ومن بينها مصر.

وشددت على أنه تم إجراء تحاليل الحامض النووى والبيولوجيا الجزيئية ومقارنة النتائج بالعينات المرجعية المحفوظة فى المكتبات الجينية للتأكد أنه من ذات السلالة المحلية المتواجدة أو التى اعتادت على التواجد فى مصر بما يتفق مع اشتراطات حماية البيئة والتنوع البيولوجى والاتفاقيات الدولية المعنية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاهتمام غير المسبوق بالتنوع البيولوجى، موضحة أن العالم على مشارف التصديق على خارطة طريق عالمية للتنوع البيولوجى لما بعد 2002 حتى 2050 وتتضمن كيفية الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض وحمايتها، مشيرة إلى أن إعادة توطين طيور الحبارى يعود إلى مبادرة الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله، الذى فكر فى هذا المشروع منذ 50 عاما، حيث تم ملاحظة بداية تهديد هذا النوع بالانقراض ويتم استكمال المبادرة على يد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكدت أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقة وطيدة ممتدة لسنوات كثيرة فى كل المجالات، ويعد مشروع إعادة توطين 2000 طائر حبارى أحد مجالات التعاون البيئى بين الجانبين، متمنية أن يكون هذا المشروع أساسا للحفاظ على التنوع البيولوجى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا للموقع المتميز الذى تتمتع به مصر فى هذا المجال.

وشددت على اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتركيز على أهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى والتصدى لآثار التغير المناخية، فهو أول رئيس مصرى يحضر مؤتمر التنوع البيولوجى cop14 والذى استضافته مصر 2018 واستمرت فى رئاسته 3 سنوات، ونحن الآن على مشارف استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل، فى مدينة شرم الشيخ ويلى ذلك استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ cop 28، لافتة إلى إننا اليوم نرسخ آلية مهمة جدا للعالم أجمع وهى كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجى من خلال هذا المشروع الذي يؤكد على مدى ارتباط التنوع البيولوجي بقضية التغيرات المناخية حيث أثبتت الدراسات أن هناك تأثيرا واضحا للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجى بكل أشكاله.

وأضافت فؤاد أن الحكومة المصرية ستخصص خلال استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27 يوما خاصا للطبيعة والتنوع البيولوجى وسيكون من ضمن شركائنا دولة الإمارات الشقيقة ومع عدد من بلدان أخرى للحفاظ على التنوع البيولوجى.

وقدمت وزيرة البيئة الشكر لدولة الإمارات والعاملين على المشروع وخصوصا الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى لجهودهما المهمة فى هذا المشروع، والدكتور محمد العيسوى، مدير محمية العميد وكل من ساهم فى هذا المشروع واتفاقية سايتس.

وأشارت إلى أننا نقدم بهذا المشروع صورة حقيقية للتكامل بين كل الشركاء من دولتين وقطاع خاص وبحث علمى ووزارات داخل الدولة الواحدة، متمنية أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نعرضها أمام العالم أجمع فى مؤتمر المناخ القادم cop27.

من جانبه، أعرب البواردى عن شكره وتقديره لمصر لجهودها الحثيثة فى الوطن العربى خصوصا فى حماية البيئة، حيث سيتم إطلاق 2000 من طائر الحبارى من مصر ويمتد التعاون لإقامة مشروعات للصيد المستدام، مشيرا إلى أن هذا المشروع يرجع إلى الشيخ زايد آل نهيان الذى بادر بوضع اللبنة الأولى للمشروع.

وتابع: "إننا نستكمل المشروع بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، وقد طورنا استراتيجتنا لضمان المستقبل المستدام للحفاظ عليه بإنتاج 100 ألف طائر سنويا مع ترك 100 للبحث العلمى والتأكيد على العمل لتعديل بعض التشريعات".

وشدد على أن مصر أحد أهم الشركاء على مدار السنوات للحفاظ على الحياة البرية، مقدما الشكر لوزارتى البيئة والزراعة ومحافظة مطروح وجميع الجهات المعنية التى شاركت فى المشروع، قائلا: "إننا اليوم نقدم مثالا يحتذى به فى الحفاظ على الترات المستدام والحياة البرية".

وقد تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد لجهودها فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى خلال الاحتفالية كذلك عدد من الشخصيات التى ساهمت فى إنجاح هذا المشروع.

جدير بالذكر أن عملية الإطلاق تمت في إطار بروتوكول التعاون الذى يهدف إلى بحث إقامة مشروعات تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور المستهدفة وذات مردود اقتصادى واجتماعى للمجتمعات المحلية فى المنطقة التى تتمركز حولها مشروعات المحافظة على تلك الأنواع، بمشاركة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية فى المجالات المتعلقة باستعادة وحماية الإدارة المستدامة لطيور الحبارى والأنواع الرئيسية التى يتم الاتفاق عليها.

ويعد المشروع الأساسى لبروتوكول التعاون هو إنشاء منطقة للمحافظة على الحبارى وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين فى محافظة مطروح فى المنطقة أو المناطق التى تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز أعداد الحبارى شمال إفريقيا فى البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحبارى شمال إفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام، وبموحب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسى مدة 10 سنوات على أن يتم تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة تكون مسؤولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع.